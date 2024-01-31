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Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20

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Рейди працівників ТЦК та СП продовжуються. Своєю чергою, військові ЗСУ переконані, що необхідно змінити систему та інакше підійти до процесу мобілізації. 

Таку думку висловила військова Оксана Рубаник у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій у рамках форуму "Роль жінок задля досягнення миру".

Як ставляться військові до рейдів ТЦК та СП

"Не підтримую роботу працівників ТЦК. Це все має бути регламентовано, це все має бути сформоване в одну систему, а не так як воно зараз відбувається. Бо чим тоді ми ліпші від Росії?" — сказала Оксана Рубаник. 

Жінка пояснює, існує велика різниця в роботі між добровольцями і тими, кого "зловили" ТЦК, скажімо так. 

"Вони більш обачніші, думають головою, більш розсудливі. Вони більш скуті, напевно", — сказала Рубаник. 

Військова підкреслює, що людям потрібно пояснювати, які спеціальності існують у війську. Адже, армії потрібні не лише піхотинці та штурмовики. 

"В Збройних Силах України є багато спеціальностей, де ви потрібні. Не обов'язково, що ви будете стояти на передку в окопах", — додала жінка. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

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14:16 Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:15 Недоплатив 30 мільйонів податків — на Одещині затримали підприємця

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