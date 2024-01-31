Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Рейди працівників ТЦК та СП продовжуються. Своєю чергою, військові ЗСУ переконані, що необхідно змінити систему та інакше підійти до процесу мобілізації.

Таку думку висловила військова Оксана Рубаник у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій у рамках форуму "Роль жінок задля досягнення миру".

Як ставляться військові до рейдів ТЦК та СП

"Не підтримую роботу працівників ТЦК. Це все має бути регламентовано, це все має бути сформоване в одну систему, а не так як воно зараз відбувається. Бо чим тоді ми ліпші від Росії?" — сказала Оксана Рубаник.

Жінка пояснює, існує велика різниця в роботі між добровольцями і тими, кого "зловили" ТЦК, скажімо так.

"Вони більш обачніші, думають головою, більш розсудливі. Вони більш скуті, напевно", — сказала Рубаник.

Військова підкреслює, що людям потрібно пояснювати, які спеціальності існують у війську. Адже, армії потрібні не лише піхотинці та штурмовики.

"В Збройних Силах України є багато спеціальностей, де ви потрібні. Не обов'язково, що ви будете стояти на передку в окопах", — додала жінка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.