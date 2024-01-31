Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Рейды работников ТЦК и СП продолжаются. В свою очередь, военные ВСУ убеждены, что необходимо изменить систему и иначе подойти к процессу мобилизации.

Такое мнение высказала военная Оксана Рубаник в комментарии журналисту Новости.LIVE Антонине Карташевой в рамках форума "Роль женщин ради достижения мира".

Как относятся военные к рейдам ТЦК и СП

"Не поддерживаю работу работников ТЦК. Это все должно быть регламентировано, это все должно быть сформировано в одну систему, а не так как оно сейчас происходит. Ведь чем тогда мы лучше России?" — сказала Оксана Рубаник.

Женщина объясняет, что существует большая разница в работе между добровольцами и теми, кого "поймали" ТЦК, скажем так.

"Они более осмотрительны, думают головой, более благоразумны. Они более скованны, наверное", — сказала Рубаник.

Военная подчеркивает, что людям следует объяснять, какие специальности существуют в армии. Ведь ей нужны не только пехотинцы и штурмовики.

"В Вооруженных Силах Украины много специальностей, где вы нужны. Не обязательно, что вы будете стоять на передке в окопах", — добавила женщина.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.