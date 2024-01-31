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Материнство в армии и рождение ребенка на службе — история военной

31 января 2024 г. 15:34

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В рядах Вооруженных сил Украины служат не только мужчины, но и женщины. В случае беременности и рождения ребенка такие категории военных имеют право на декретный отпуск. Как проходит материнство в армии, рассказала лейтенант Брюхацкая Мария в комментарии журналисту Новини.LIVE Антонине Карташевой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как происходит материнство в армии

Как рассказывает женщина, к войску присоединилась в начале полномасштабного вторжения РФ. Признается, поначалу ее не хотели брать. Вспоминает, что в тот период была большая очередь мужчин, которые хотели присоединиться к армии.

Поэтому, начала с волонтерства. А уже в апреле 2022 года ее засчитали как штабного офицера, позже стала лейтенантом.

"Мое направление — это перемещение, очередные звания, награды офицеров и сержантов рядового состава, это отстаивание их прав", — рассказывает Мария.

Во время службы женщина забеременела, но практически до рождения ребенка продолжала выполнять свои служебные обязанности. Рассказывает, что их не стало меньше, а даже наоборот, ведь были разные случаи.

"Я не могу сказать, что труднее или легче. Ведь, я знаю только свой путь, с которым я справилась. Были люди, которые были рядом со мной, благодаря которым я справилась, благодаря своему мужу, своим побратимам, которые поддерживали меня", — говорит военная.

Сейчас Мария находится в декретном отпуске. Но продолжает помогать знакомым и родственникам. В общем, в ее семье служат еще муж и мать.

Напомним, ранее военная ВСУ рассказала, как в армии относятся к рейдам работников ТЦК и СП.

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