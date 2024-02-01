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Що мають робити цивільні жінки для досягнення миру — думки військових

01 лютого 2024 р. 11:41

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09:53 Обмін полоненими та фінансування від США — Арахамія розповів про домовленості у Вашингтоні

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08:00 Обмін полоненими, тарифи на світло та чому Макрон блокує експорт з України — ефір Ранок.LIVE

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Text

19:00 Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко зробив заяву щодо підвищення тарифів на електрику

Text

18:08 Новий закон про мобілізацію — як реагують військові і що їх цікавить найбільше

Text

17:38 В Україну вдалося повернути ще 207 військовополонених, серед них — захисники Маріуполя

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У рамках Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева поспілкувалася з військовослужбовицями. Вони, зокрема, поділилися власними думками щодо того, що мають робити цивільні жінки для перемоги та досягнення миру. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Яка роль жінок в тилу для досягнення миру

"Є дві категорії цивільних жінок зараз: мами і ні. Мами потрібні, щоб вони вкладали в своїх дітей українізм. Тому що дуже багато мам, коли ти гуляєш по вулиці будь-якого міста, говорять російською мовою до своїх дітей. Але діти потім знов говорять російською. І це замкнене коло Росії в Україні".

"Кожній цивільній жінці потрібно навчитися такмеду. Це допоможе і в цивільному житті". 

"Я думаю, що жінки так само як і чоловіки мають волонтерити, готуватися до служби в Збройних Силах, зараз можливо вступати доброволицями, обирати військову професію на майбутнє".

"Підтримувати своїх чоловіків, підтримувати своїх друзів, тих, хто зараз на війні. Робити все що в її силах, якщо це не гроші і не фізична допомога, це підтримка і вдячність". 

"Громадська діяльність в цивільному житті. Будь-яка робота, спрямована на допомогу, будь-яка боротьба є доцільною та необхідною зараз". 

Нагадаємо, військова ЗСУ в рамках Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" розповіла, як проходить материнство в армії та народження дітей на службі. 

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11:50 Одесити у Приморському районі залишилися без водопостачання — перелік адрес

11:43 У Києві поліція затримала чоловіка за здійснення двох розбійних нападів за день

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:40 Чому варто поміняти усі чотири шини на авто, якщо пошкоджена лише одна

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