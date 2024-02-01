Що мають робити цивільні жінки для досягнення миру — думки військових

У рамках Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева поспілкувалася з військовослужбовицями. Вони, зокрема, поділилися власними думками щодо того, що мають робити цивільні жінки для перемоги та досягнення миру.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка роль жінок в тилу для досягнення миру

"Є дві категорії цивільних жінок зараз: мами і ні. Мами потрібні, щоб вони вкладали в своїх дітей українізм. Тому що дуже багато мам, коли ти гуляєш по вулиці будь-якого міста, говорять російською мовою до своїх дітей. Але діти потім знов говорять російською. І це замкнене коло Росії в Україні".

"Кожній цивільній жінці потрібно навчитися такмеду. Це допоможе і в цивільному житті".

"Я думаю, що жінки так само як і чоловіки мають волонтерити, готуватися до служби в Збройних Силах, зараз можливо вступати доброволицями, обирати військову професію на майбутнє".

"Підтримувати своїх чоловіків, підтримувати своїх друзів, тих, хто зараз на війні. Робити все що в її силах, якщо це не гроші і не фізична допомога, це підтримка і вдячність".

"Громадська діяльність в цивільному житті. Будь-яка робота, спрямована на допомогу, будь-яка боротьба є доцільною та необхідною зараз".

Нагадаємо, військова ЗСУ в рамках Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" розповіла, як проходить материнство в армії та народження дітей на службі.