Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

В рамках Форума "Роль женщин во имя достижения мира" журналист Новини.LIVE Антонина Карташева пообщалась с военнослужащими. Они, в частности, поделились собственными мыслями о том, что должны делать гражданские женщины для победы и достижения мира.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая роль женщин в тылу для достижения мира

"Есть две категории гражданских женщин сейчас: мамы и нет. Мамы нужны, чтобы они вкладывали в своих детей украинизм. Потому что очень много мам, когда ты гуляешь по улице любого города, говорят по-русски к своим детям. Но дети потом снова говорят по-русски. И это замкнутый круг России в Украине".

"Каждой гражданской женщине нужно научиться такмеду. Это поможет и в гражданской жизни".

"Я думаю, что женщины так же, как и мужчины, должны волонтерить, готовиться к службе в Вооруженных силах, сейчас можно вступать добровольцами, выбирать военную профессию на будущее".

"Поддерживать своих мужчин, поддерживать своих друзей, тех, кто сейчас на войне. Делать все, что в ее силах. Если это не деньги и не физическая помощь, это поддержка и благодарность".

"Общественная деятельность в гражданской жизни. Любая работа, направленная на помощь, любая борьба целесообразна и необходима сейчас".

Напомним, военная ВСУ в рамках Форума "Роль женщин во имя достижения мира" рассказала, как проходит материнство в армии и рождение детей на службе.