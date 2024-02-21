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В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

21 лютого 2024 р. 10:15

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10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

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13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

Text

11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

Text

07:55 Що вимагають поляки на протестах та зустріч Зеленського з фракцією — ефір Новини.LIVE

20 лютого 2024
Text

20:00 Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Російські окупанти захопили Авдіївку на Донеччині 17 лютого. Внаслідок бойових дій у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. 

Який вигляд має Авдіївка та коксохімічний завод — показали у 110 механізованій бригаді ЗСУ, відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Який вигляд має Авдіївський коксохім

На оприлюднених кадрах можна побачити зруйнований Авдіївський коксохімічний завод. Колись він був містоутворюючим підприємством і давав роботу тисячам людей. Зараз на його місці залишилися самі руїни. 

Що відомо про захоплення Авдіївки

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

Екскерівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що місто було стратегічною ціллю для РФ. По-перше, окупанти намагаються виконати завдання Кремля, що стосується виходу на адміністративні кордони Донецької Луганської областей. По-друге, захопленням населеного пункту Росії вдасться продемонструвати хоча б якісь успіхи під час президентських виборів. 

Після того, як російські окупанти захопили Авдіївку, ситуація в місті й на його околицях залишається напруженою. Ворог продовжує штурмувати позиції українських захисників.

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13:25 "Воєнкор" Морозов застрелився після того, як розкрив дані про втрати РФ в Авдіївці, — росЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

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