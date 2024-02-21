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В ВСУ показали, как выглядит коксохимический завод в захваченной Авдеевке

В ВСУ показали, как выглядит коксохимический завод в захваченной Авдеевке

21 февраля 2024 г. 10:15

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18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

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Российские кафиры захватили Авдеевку в Донецкой области 17 февраля. В результате боевых действий в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Как выглядит Авдеевка и коксохимический завод — показали в 110 механизированной бригаде ВСУ, видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как выглядит Авдеевский коксохим

На обнародованных кадрах можно увидеть разрушенный Авдеевский коксохимический завод. Когда-то он был градообразующим предприятием и давал работу тысячам людей. Сейчас на его месте остались сами развалины.

Что известно о захвате Авдеевки

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

Экскеровщик Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что город являлся стратегической целью для РФ. Во-первых, оккупанты пытаются выполнить задачи Кремля, касающиеся выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Во-вторых, увлечениям населенного пункта России удастся продемонстрировать хоть какие-то успехи на президентских выборах.

После того, как российские оккупанты захватили Авдеевку, ситуация в городе и в его окрестностях остается напряженной. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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