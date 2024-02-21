В ВСУ показали, как выглядит коксохимический завод в захваченной Авдеевке

Российские кафиры захватили Авдеевку в Донецкой области 17 февраля. В результате боевых действий в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.
Как выглядит Авдеевка и коксохимический завод — показали в 110 механизированной бригаде ВСУ, видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Как выглядит Авдеевский коксохим
На обнародованных кадрах можно увидеть разрушенный Авдеевский коксохимический завод. Когда-то он был градообразующим предприятием и давал работу тысячам людей. Сейчас на его месте остались сами развалины.
Что известно о захвате Авдеевки
Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.
Экскеровщик Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что город являлся стратегической целью для РФ. Во-первых, оккупанты пытаются выполнить задачи Кремля, касающиеся выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Во-вторых, увлечениям населенного пункта России удастся продемонстрировать хоть какие-то успехи на президентских выборах.
После того, как российские оккупанты захватили Авдеевку, ситуация в городе и в его окрестностях остается напряженной. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников.