Гайдай розповів, для чого росіянам Авдіївка та як їм вдалося захопити місто

Авдіївка була стратегічною ціллю для РФ. По-перше, окупанти намагаються виконати завдання Кремля, що стосується виходу на адміністративні кордони Донецької Луганської областей. По-друге, захопленням міста Росії вдасться продемонструвати хоча б якісь успіхи під час президентських виборів.

Про це розповів державний діяч, екскерівник Луганської ОВА (2019-2023) Сергій Гайдай в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Для чого РФ потрібна Авдіївка

"По-перше, ніхто не відміняв задачу Путіна з приводу виходу на адміністративні кордони Донецької Луганської областей. Це, напевно, по пріорітетам основне завдання. Ну, і найближчим часом будуть проходити вибори Путіна, тому їм потрібні якісь перемоги", — сказав Гайдай, говорячи про цілі РФ щодо захоплення Авдіївки.

Він додав, що місто було найбільш укріпленою точкою з 2014 року. На його думку, Авдіївка могла триматися й далі, але на заваді стала несвоєчасна Західна допомога. Зокрема:

— відсутність літаків F-16;

— відсутність боєприпасів.

"Всі знають, що зі снарядами у нас є певні проблеми", — сказав Гайдай.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Водночас, українські військові зможуть створити нові рубежі оборони неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу в цьому районі. Коли загарбники зустрінуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займають підготовлені оборонні позиції, їхній наступ закінчиться остаточно.