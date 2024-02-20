Гайдай рассказал, для чего россиянам Авдеевка и как им удалось захватить город

Авдеевка была стратегической целью РФ. Во-первых, оккупанты пытаются выполнить задачи Кремля, касающиеся выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Во-вторых, захватом города России удастся продемонстрировать хоть какие-то успехи во время президентских выборов.

Об этом рассказал государственный деятель, экс-руководитель Луганской ОВА (2019-2023) Сергей Гайдай в интервью Новини.LIVE.

Для чего РФ нужна Авдеевка

"Во-первых, никто не отменял задачу Путина по поводу выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Это, наверное, по приоритетам основная задача. Ну и в ближайшее время будут проходить выборы Путина, поэтому им нужны какие-то победы", — сказал Гайдай, говоря о целях РФ по захвату Авдеевки.

Он добавил, что город был самой укрепленной точкой с 2014 года. По его мнению, Авдеевка могла держаться и дальше, но помешала несвоевременная Западная помощь. В частности:

— отсутствие самолетов F-16;

— отсутствие боеприпасов.

"Все знают, что со снарядами у нас есть определенные проблемы", — сказал Гайдай.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки .

В то же время, украинские военные смогут создать новые рубежи обороны недалеко от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления в этом районе. Когда захватчики встретятся с относительно свежими украинскими подразделениями, занимающими подготовленные оборонные позиции, их наступление окончится окончательно.