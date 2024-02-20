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У 3 ОШБр розповіли про ситуацію в Авдіївці та на її на околицях

У 3 ОШБр розповіли про ситуацію в Авдіївці та на її на околицях

20 лютого 2024 р. 15:42

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18:15 Знищення Авдіївки, тактика на фронті, загроза наступу з Білорусі — ефір Новини.LIVE

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17:51 День пам'яті Героїв Небесної Сотні — як українці згадують події 10-річної давності

Text

17:21 Революція Гідності — військовий пригадав події Майдану

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16:40 Як змінилася активність авіації РФ після знищення російських винищувачів — Ігнат відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:42 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію в Авдіївці та на її на околицях

Text

14:58 Порошенко з дружиною вшанували пам'ять Небесної Сотні

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14:24 Кияни вшанували пам'ять полеглих на Майдані

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Після того, як російські окупанти захопили Авдіївку, ситуація в місті й на його околицях залишається напруженою. Ворог продовжує штурмувати позиції українських захисників.

Про це розповів прес-офіцер 3ОШБр Олександр Бородін в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що відбувається в Авдіївці

"Ми на наших смугах відповідальності стабільно тримаємо оборону. Вони намагаються тиснути. Частково вони намагаються перевіряти нашу нову лінію оборони, наскільки ми закріплені, наскільки в нас працює логістика. Поки така невизначена ситуація. Процес штурмових дій з їх боку продовжується, але ясна річ, що не такі як були в місті", — сказав Бородін, говорячи про загальну ситуацію в Авдіївці. 

Він додав, що побратими з його бригади займають нову лінію оборони. 

"Логіка лінії оборони така, щоб тили працювали в зручному для них режимі. Бо, ясна річ, ворог продовжуватиме наступати. Зараз логістика працює у штатному режимі. Лінія оборони йде у класичному режимі", — сказав військовий. 

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Екскерівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що місто було стратегічною ціллю для РФ. По-перше, окупанти намагаються виконати завдання Кремля, що стосується виходу на адміністративні кордони Донецької Луганської областей. По-друге, захопленням населеного пункту Росії вдасться продемонструвати хоча б якісь успіхи під час президентських виборів. 

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19:25 Челсі забере у Брайтона функціонера, який вміє підбирати футболістів

19:20 Ворог потребує збору даних та не володіє обстановкою, — Гуменюк

19:19 Уряд Польщі може підтримати страйк фермерів — на що пропонують внести повне ембарго

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Сирський пригадав, як десять років тому РФ почала анексію Криму

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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