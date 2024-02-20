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В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

20 февраля 2024 г. 15:42

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15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

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14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

Text

14:24 Киевляне почтили память павших на Майдане

Text

13:44 Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

Text

12:21 Плата за выборы — Шмыгаль прокомментировал смерть Навального

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11:44 Сколько истребителей может производить РФ в год — эксперт назвал цифру

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После того, как российские оккупанты захватили Авдеевку, ситуация в городе и в его окрестностях остается напряженной. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом рассказал пресс-офицер 3ОШБр Александр Бородин в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что происходит в Авдеевке

"Мы на наших полосах ответственности стабильно держим оборону. Они пытаются давить. Частично они пытаются проверять нашу новую линию обороны, насколько мы закреплены, насколько у нас работает логистика. Пока такова неопределенная ситуация. Процесс штурмовых действий с их стороны продолжается, но ясно, что не такие, как были в городе", — сказал Бородин, говоря об общей ситуации в Авдеевке.

Он добавил, что побратимы из его бригады занимают новую линию обороны.

"Логика линии обороны такова, чтобы тылы работали в удобном для них режиме. Потому что, конечно, враг будет продолжать наступать. Сейчас логистика работает в штатном режиме. Линия обороны идет в классическом режиме", — сказал военный.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Экскеровщик Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что город был стратегической целью РФ. Во-первых, оккупанты пытаются выполнить задачи Кремля, касающиеся выхода на административные границы Донецкой Луганской областей. Во-вторых, увлечениям населенного пункта России удастся продемонстрировать хоть какие-то успехи на президентских выборах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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