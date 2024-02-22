В кілометрі від ворога — як живуть українці в прифронтових селищах на Запоріжжі

Прифронтові населені пункти Кам'янське та Плавні на Запоріжжі знаходяться в одному кілометрі від позицій російських окупантів. Переважна більшість мешканців вже давно виїхали у більш безпечні місця, але є й ті, хто не хоче покидати свої домівки.

Як живуть люди у прифронтових селищах на Запоріжжі — розповіли в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна.

Життя у прифронтових селищах на Запоріжжі

Як відомо, у Кам'янському наразі залишилося 27 людей, переважно — пенсіонери. Сюди вже не приїжджають волонтери. Сухпайки, воду, чай привозять рятувальники.

За гуманітарною допомогою приходять й жителі сусідніх Плавнів. Обидва населені пункти залишилися без світла та води.

Місцеві розповідають, що постійно потерпають від ворожих обстрілів. Про загрозу їх ніхто не попереджає — все стається раптово.

"Ми в підвалах топимо. Вдень в хаті можна крутитися, десь заникатися чи під пічку впасти", — сказала одна з жінок.

Крім того, люди змушені самостійно надавати собі медичну допомогу, а за потреби — ліквідовувати наслідки російських атак.

"Туди на Плавні до нас ніхто не виїжджає: ні скора, ні пожарна, ні міліція. Ми самі тушимо, де впаде", — сказала жителька Плавнів.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти суттєво збільшили обстріли Запорізької області. У прифронтових населених пунктах залишається ще понад 3 тисячі цивільних мешканців, однак, від евакуації вони відмовляються.

Додамо, у Мелітополі триває активна підготовка до псевдовиборів президента Росії. В місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією.