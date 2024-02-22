Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье arrow
В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

22 февраля 2024 г. 10:22

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

Text

11:01 РФ не оставляет попыток захватить Синьковку — какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Text

10:22 В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

Text

07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024
Text
Новость с видео

22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Text

11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

Text

11:01 РФ не оставляет попыток захватить Синьковку — какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Text

10:22 В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

Text

07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024
Text
Новость с видео

22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Прифронтовые населенные пункты Каменское и Плавни на Запорожье находятся в одном километре от позиций российских оккупантов. Подавляющее большинство жителей уже давно уехали в более безопасные места, но есть и те, кто не хочет покидать свои дома.

Как живут люди в прифронтовых поселках в Запорожье, рассказали в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Жизнь в прифронтовых поселках в Запорожье

Как известно, в Каменском в настоящее время осталось 27 человек, преимущественно пенсионеры. Сюда уже не приезжают волонтеры. Сухие пайки, воду, чай привозят спасатели.

За гуманитарной помощью приходят и жители соседних Плавней. Оба населенных пункта остались без света и воды.

Местные рассказывают, что постоянно страдают от вражеских обстрелов. Об угрозе их никто не предупреждает — все происходит внезапно.

"Мы в подвалах топим. Днем в доме можно крутиться, где-то заникаться или под печку упасть", — сказала одна из женщин.

Кроме того, люди вынуждены самостоятельно оказывать медицинскую помощь, а при необходимости — ликвидировать последствия российских атак.

"Туда на Плавни к нам никто не выезжает: ни скорая, ни пожарная, ни милиция. Мы сами тушим, где падет", — сказала жительница Плавней.

Напомним, в последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.

Добавим, в Мелитополе идет активная подготовка к псевдовыборам президента России. В город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

11:53 Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

11:50 В Николаевской области задержали коллаборанта, который шпионил за украинскими катерами

11:45 Затишье перед бурей, — Гуменюк о вражеских кораблях

11:44 Выплаты мобилизованным — какие суммы предлагают в городах Украины

Text

11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:32 На 20% дешевле за неделю — на что в Украине падают цены

Новость с видео

11:30 Я зятя похоронила под Бахмутом, а ты здесь стоишь, — скандал в одесском трамвае из ТЦК

11:24 Довбик может оказаться в Арсенале — известно условие трансфера

Новость с видео

11:20 У экс-главы Черниговской областной ВВК нашли миллион долларов во время обысков

11:16 У Дуды отреагировали на призывы Зеленского встретиться на границе

11:53 Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

11:50 В Николаевской области задержали коллаборанта, который шпионил за украинскими катерами

11:45 Затишье перед бурей, — Гуменюк о вражеских кораблях

11:44 Выплаты мобилизованным — какие суммы предлагают в городах Украины

11:32 На 20% дешевле за неделю — на что в Украине падают цены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30 Я зятя похоронила под Бахмутом, а ты здесь стоишь, — скандал в одесском трамвае из ТЦК

11:24 Довбик может оказаться в Арсенале — известно условие трансфера

Новость с видео

11:20 У экс-главы Черниговской областной ВВК нашли миллион долларов во время обысков

11:16 У Дуды отреагировали на призывы Зеленского встретиться на границе

11:03 Верховная Рада разрабатывает новые штрафы для водителей — когда и за что

Эксклюзив

06:36 Уменьшение выплат ВПЛ и помощь пострадавшим от войны, — объяснение Верещук

06:30 SkyRanger R70 — чем помогут Украине канадские дроны

21 февраля 2024
Новость с видео

20:00 Наше вам с кисточкой — в чем феномен "одесского языка"

Новость с видео

12:30 Куб памяти — одесситы требуют переименовать улицы в честь украинских военных

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале

06:30 Kaan — что известно о современных турецких самолетах, которые хочет купить Украина

06:01 Языковые скандалы — почему Киев упорно русскоязычный

20 февраля 2024
Новость с видео

19:45 Майдан через 10 лет, как изменили события украинцев — мнение одесситов

Эксклюзив

18:25 Когда Рада примет законопроект о мобилизации — ответил член комитета обороны

Новость с видео

07:40 Плащ-невидимка для военных — инновация от одесских ученых

Text

11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

Text

11:01 РФ не оставляет попыток захватить Синьковку — какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Text

10:22 В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

Text

07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024
Text
Новость с видео

22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки