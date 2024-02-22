В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

Прифронтовые населенные пункты Каменское и Плавни на Запорожье находятся в одном километре от позиций российских оккупантов. Подавляющее большинство жителей уже давно уехали в более безопасные места, но есть и те, кто не хочет покидать свои дома.

Как живут люди в прифронтовых поселках в Запорожье, рассказали в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Жизнь в прифронтовых поселках в Запорожье

Как известно, в Каменском в настоящее время осталось 27 человек, преимущественно пенсионеры. Сюда уже не приезжают волонтеры. Сухие пайки, воду, чай привозят спасатели.

За гуманитарной помощью приходят и жители соседних Плавней. Оба населенных пункта остались без света и воды.

Местные рассказывают, что постоянно страдают от вражеских обстрелов. Об угрозе их никто не предупреждает — все происходит внезапно.

"Мы в подвалах топим. Днем в доме можно крутиться, где-то заникаться или под печку упасть", — сказала одна из женщин.

Кроме того, люди вынуждены самостоятельно оказывать медицинскую помощь, а при необходимости — ликвидировать последствия российских атак.

"Туда на Плавни к нам никто не выезжает: ни скорая, ни пожарная, ни милиция. Мы сами тушим, где падет", — сказала жительница Плавней.

Напомним, в последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.

Добавим, в Мелитополе идет активная подготовка к псевдовыборам президента России. В город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.