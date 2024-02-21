РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

Ситуація на східному фланзі фронту у Запорізькій області залишається стабільно напруженою. Зокрема, в район населеного пункту Роботине росіяни кидають на штурми велику кількість піхоти і техніки.

Як українські захисники протистоять ворогу — можна подивитися у відео за посиланням Новини.LIVE.

Що відбувається на фронті у Запорізькій області

"Зараз ситуація дуже напружена. Останні дні трохи призупинились шутрми, а перед тим були з технікою і особовим складом у великій кількості. Ми очікуємо, що ось-ось має бути ще одна хвиля великого штурму", — сказав один з військових, говорячи про ситуацію у регіоні.

Бійці кажуть, Роботине — це гаряча точка на фронті, де не буває спокійно. Ворог, за їх словами, постійно накопичує резерви і відразу намагається штурмувати. Росіяни навіть не зважають на великі втрати у техніці та живій силі.

"Були штурми, ми їх розбили успішно. Вони залетіли сюди в наглу, думали Роботине взяти, але в них нічого не вийшло. Техніку не шкодують, людей теж", — розповів інший захисник.

Нагадаємо, у Запорізькій області російські окупанти не припиняють наступати та намагаються захопити населений пункт Роботине, застосовуючи артилерійські обстріли та авіацію. Однак, на жодній ділянці в регіоні загарбникам не вдалося закріпитися.

Також стало відомо, що поблизу Роботиного росіяни розстріляли полонених українських військових.