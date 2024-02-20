РФ не припиняє штурми на Запоріжжі — чи мають окупанти успіхи

У Запорізькій області російські окупанти не припиняють наступати та намагаються захопити населений пункт Роботине, застосовуючи артилерійські обстріли та авіацію. Однак, на жодній ділянці в регіоні загарбникам не вдалося закріпитися.

Про це повідомив військовослужбовець легіону "Свобода" Костянтин Денисов в ефірі телемарафону.

Яка ситуація в Запорізькій області

"Вони йдуть постійно в атаку, перед тим працює їхня артилерія плюс авіація, бомбить позиції і тил наших сил. Вони дійсно намагаються встановити вогневий контроль і пробують зайти в Роботине. Вони постійно посилають свою піхоту на штурм", — сказав Денисов, говорячи про ситуацію довкола Роботиного.

Що стосується населеного пункту Вербове, він додав, що росіяни там теж не мають особливого успіху. Каже, що лінія фронту динамічна й постійно змінюється. Однак, ворогу не вдається закріпитися на жодній позиції на Запоріжжі.

"Просунутися — це ще нічого не означає. Ситуація може змінюватися. Єдине можна сказати точно: росіяни не змогли ніде остаточно закріпитися і вибити наших хлопців. Всюди йдуть бої", — сказав військовий.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти суттєво збільшили обстріли Запорізької області. У прифронтових населених пунктах залишається ще понад 3 тисячі цивільних мешканців, однак, від евакуації вони відмовляються.

Додамо, затримка західної військової допомоги для України дозволила росіянам розпочати наступальні дії на кількох ділянках фронту. Окупаційна армія скористалася ситуацією та намагається чинити тиск на українських військових.