Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

Останніми днями російські окупанти суттєво збільшили обстріли Запорізької області. У прифронтових населених пунктах залишається ще понад 3 тисячі цивільних мешканців, однак, від евакуації вони відмовляються.

Про це розповів міський голова Мелітополя, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Яка ситуація у Запорізькій області

За словами Федорова, ворог активізував свої дії в районі населених пунктів Роботине та Вербове.

"Якщо раніше ми фіксували в день від 100 до 130 обстрілів, то останні дні не менше 400. Наприклад, за останню добу 408 обстрілів. Переважно це артилерійські", — сказав Федоров.

Він додав, що попри напружену ситуацію, у 50 прифронтових населених пунктах продовжують проживати ще близько 600 сімей — це понад 3 тисячі мешканців. Однак, від евакуації вони відмовляються.

"На жаль, небагато мешканців бажають евакуйовуватися, хоча самі розуміють загрозу. Мало охочих, всі, хто хотіли, вже виїхали", — додав посадовець.

Будівництво фортифікацій

Федоров також розповів, що у Запорізькій області відбувається активне будівництво фортифікаційних споруд.

"Кабінет міністрів вже ухвалив рішення і виділив безпрецедентно велику суму коштів на будівництво фортифікаційних споруд по всій території держави. Запорізька область є пріорітетною у будівництві фортифікацій", — сказав Федоров.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку російські загарбники 17 лютого розпочали наступ. Там їх розгромили Сили оборони України, ворог відійшов на попередні позиції.

На наступний день 18 лютого РФ запустила керовані авіаційні бомби по Запорізькій області, використавши авіацію.