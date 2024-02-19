Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

В последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя, глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона.

Какая ситуация в Запорожской области

По словам Федорова, враг активизировал свои действия в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.

"Если раньше мы фиксировали в день от 100 до 130 обстрелов, то последние дни не менее 400. Например, за последние сутки 408 обстрелов. Преимущественно это артиллерийские", — сказал Федоров.

Он добавил, что, несмотря на напряженную ситуацию, в 50 прифронтовых населенных пунктах продолжают проживать еще около 600 семей — это более 3 тысяч жителей. Однако от эвакуации они отказываются.

"К сожалению, немногие жители желают эвакуироваться, хотя сами понимают угрозу. Мало желающих, все, кто хотели, уже уехали", — добавил чиновник.

Строительство фортификаций

Федоров также рассказал, что в Запорожской области идет активное строительство фортификационных сооружений.

"Кабинет министров уже принял решение и выделил беспрецедентно большую сумму средств на строительство фортификационных сооружений по всей территории государства. Запорожская область приоритетна в строительстве фортификаций", — сказал Федоров.

Напомним, в Запорожском направлении российские захватчики 17 февраля начали наступление. Там их разгромили Силы обороны Украины, враг отошел на прежние позиции.

На следующий день 18 февраля РФ запустила управляемые авиационные бомбы по Запорожской области, использовав авиацию.