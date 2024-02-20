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РФ не прекращает штурмы на Запорожье — имеют ли оккупанты успехи

РФ не прекращает штурмы на Запорожье — имеют ли оккупанты успехи

20 февраля 2024 г. 9:32

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19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

Text

19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

Text

18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Text

16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

Text

15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

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В Запорожской области российские оккупанты не прекращают наступать и пытаются захватить населенный пункт Роботино, применяя артиллерийские обстрелы и авиацию. Однако ни на одном участке в регионе захватчикам не удалось закрепиться.

Об этом сообщил военнослужащий легиона "Свобода" Константин Денисов в эфире телемарафона.

Какая ситуация в Запорожской области

"Они идут постоянно в атаку, перед тем работает их артиллерия плюс авиация, бомбит позиции и тыл наших сил. Они действительно пытаются установить огневой контроль и пробуют зайти в Роботино. Они постоянно посылают свою пехоту на штурм", — сказал Денисов, говоря о ситуации вокруг Роботиного.

Что касается населенного пункта Вербовое, он добавил, что россияне там тоже не имеют особого успеха. Говорит, что линия фронта динамичная и постоянно меняется. Однако врагу не удается закрепиться ни на одной позиции на Запорожье.

"Продвинуться — это еще ничего не значит. Ситуация может меняться. Единственное можно сказать точно: россияне не смогли нигде окончательно закрепиться и выбить наших ребят. Везде идут бои", — сказал военный.

Напомним, в последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.

Добавим, задержка западной военной помощи для Украины позволила россиянам начать наступательные действия на нескольких участках фронта. Оккупационная армия воспользовалась ситуацией и пытается оказывать давление на украинских военных.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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