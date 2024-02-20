РФ не прекращает штурмы на Запорожье — имеют ли оккупанты успехи

В Запорожской области российские оккупанты не прекращают наступать и пытаются захватить населенный пункт Роботино, применяя артиллерийские обстрелы и авиацию. Однако ни на одном участке в регионе захватчикам не удалось закрепиться.

Об этом сообщил военнослужащий легиона "Свобода" Константин Денисов в эфире телемарафона.

Какая ситуация в Запорожской области

"Они идут постоянно в атаку, перед тем работает их артиллерия плюс авиация, бомбит позиции и тыл наших сил. Они действительно пытаются установить огневой контроль и пробуют зайти в Роботино. Они постоянно посылают свою пехоту на штурм", — сказал Денисов, говоря о ситуации вокруг Роботиного.

Что касается населенного пункта Вербовое, он добавил, что россияне там тоже не имеют особого успеха. Говорит, что линия фронта динамичная и постоянно меняется. Однако врагу не удается закрепиться ни на одной позиции на Запорожье.

"Продвинуться — это еще ничего не значит. Ситуация может меняться. Единственное можно сказать точно: россияне не смогли нигде окончательно закрепиться и выбить наших ребят. Везде идут бои", — сказал военный.

Напомним, в последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.

Добавим, задержка западной военной помощи для Украины позволила россиянам начать наступательные действия на нескольких участках фронта. Оккупационная армия воспользовалась ситуацией и пытается оказывать давление на украинских военных.