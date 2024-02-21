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РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

21 февраля 2024 г. 17:13

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17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

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15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

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15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

Text

14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

Text

13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

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Ситуация на восточном фланге фронта в Запорожской области остается напряженной. В частности, в район населенного пункта Роботино россияне бросают на штурмы большое количество пехоты и техники.

Как украинские защитники противостоят врагу, можно посмотреть в видео по ссылке Новини.LIVE.

Что происходит на фронте в Запорожской области

"Сейчас ситуация очень напряженная. Последние дни немного приостановились шутрмы, а прежде были с техникой и личным составом в большом количестве. Мы ожидаем, что вот-вот должна быть еще одна волна большого штурма", — сказал один из военных, говоря о ситуации в регионе.

Бойцы говорят, Роботино — это горячая точка на фронте, где не бывает спокойно. Враг, по их словам, постоянно скапливает резервы и сразу пытается штурмовать. Россияне даже не учитывают большие потери в технике и живой силе.

"Были штурмы, мы их разбили успешно. Они залетели сюда в наглую, думали Роботино взять, но у них ничего не получилось. Технику не жалеют, людей тоже", — рассказал другой защитник.

Напомним, в Запорожской области российские оккупанты не прекращают наступать и пытаются захватить населенный пункт Роботино, применяя артиллерийские обстрелы и авиацию. Однако ни на одном участке в регионе захватчикам не удалось закрепиться.

Также стало известно, что вблизи Роботиного россяне расстреляли пленных украинских военных.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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