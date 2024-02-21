РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Ситуация на восточном фланге фронта в Запорожской области остается напряженной. В частности, в район населенного пункта Роботино россияне бросают на штурмы большое количество пехоты и техники.

Как украинские защитники противостоят врагу, можно посмотреть в видео по ссылке Новини.LIVE.

Что происходит на фронте в Запорожской области

"Сейчас ситуация очень напряженная. Последние дни немного приостановились шутрмы, а прежде были с техникой и личным составом в большом количестве. Мы ожидаем, что вот-вот должна быть еще одна волна большого штурма", — сказал один из военных, говоря о ситуации в регионе.

Бойцы говорят, Роботино — это горячая точка на фронте, где не бывает спокойно. Враг, по их словам, постоянно скапливает резервы и сразу пытается штурмовать. Россияне даже не учитывают большие потери в технике и живой силе.

"Были штурмы, мы их разбили успешно. Они залетели сюда в наглую, думали Роботино взять, но у них ничего не получилось. Технику не жалеют, людей тоже", — рассказал другой защитник.

Напомним, в Запорожской области российские оккупанты не прекращают наступать и пытаются захватить населенный пункт Роботино, применяя артиллерийские обстрелы и авиацию. Однако ни на одном участке в регионе захватчикам не удалось закрепиться.

Также стало известно, что вблизи Роботиного россяне расстреляли пленных украинских военных.