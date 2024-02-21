У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

Вперше майже за два роки повномасштабної війни в Україні Володимир Зеленський організує зустріч з фракцією "Слуга народу". Ймовірно, як припускає народний депутат від цієї партії Олег Дунда, мета зібрання — обговорення важливих питань та підбиття підсумків.
Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.
Для чого Зеленський скликає партію "Слуга народу"
За словами Дунди, останнім часом дуже змінилася ситуація в країні, а також "кристалізувався" імовірний шлях до перемоги.
"До других роковин повномасштабної війни плануються зустрічі, очікуються розмови про майбутнє та підбиття підсумків", — сказав нардеп.
Він додав, що президент України також може виступи і в сесійній залі Верховної Ради перед депутатами.
Нагадаємо, 21 лютого Зеленський скликає зустріч депутатів парламентської фракції "Слуга народу".
Також у "Слузі народу" заявили, що найближчим часом в Україні слід очікувати на велике кадрове "перезавантаження" держави.