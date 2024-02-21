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В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

21 февраля 2024 г. 13:43

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13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

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13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

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13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

Text

12:21 Дело рук РФ — польский эксперт прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Text

11:46 Возможно ли нападение с Беларуси — военный рассказал о ситуации на границе

Text

11:02 В Украине представили первые мобильные контейнеры для спасения военных на передовой

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Text

10:15 В ВСУ показали, как выглядит коксохимический завод в захваченной Авдеевке

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07:55 Что требуют поляки на протестах и встреча Зеленского с фракцией — эфир Новини.LIVE

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20:00 Легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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Впервые почти за два года полномасштабной войны в Украине Владимир Зеленский организует встречу с фракцией "Слуга народа". Вероятно, как предполагает народный депутат от этой партии Олег Дунда, цель собрания — обсуждение важных вопросов и подведение итогов.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Зачем Зеленский созывает партию "Слуга народа"

По словам Дунды, в последнее время очень изменилась ситуация в стране, а также "кристаллизовался" возможный путь к победе.

"Ко второй годовщине полномасштабной войны планируются встречи, ожидаются разговоры о будущем и подведении итогов", — сказал нардеп.

Он добавил, что президент Украины также может выступить и в сессионном зале Верховной Рады перед депутатами.

Напомним, 21 февраля Зеленский созывает встречу депутатов парламентской фракции "Слуга народа".

Также в "Слуге народа" заявили, что в ближайшее время в Украине следует ожидать большую кадровую "перезагрузку" государства.

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14:07 Украинский дрон впервые сбил беспилотник оккупантов, — Bild

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:06 В Раде определят категории людей, которые первыми получат компенсации в "єВідновленні"

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