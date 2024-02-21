В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

Впервые почти за два года полномасштабной войны в Украине Владимир Зеленский организует встречу с фракцией "Слуга народа". Вероятно, как предполагает народный депутат от этой партии Олег Дунда, цель собрания — обсуждение важных вопросов и подведение итогов.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Зачем Зеленский созывает партию "Слуга народа"

По словам Дунды, в последнее время очень изменилась ситуация в стране, а также "кристаллизовался" возможный путь к победе.

"Ко второй годовщине полномасштабной войны планируются встречи, ожидаются разговоры о будущем и подведении итогов", — сказал нардеп.

Он добавил, что президент Украины также может выступить и в сессионном зале Верховной Рады перед депутатами.

Напомним, 21 февраля Зеленский созывает встречу депутатов парламентской фракции "Слуга народа".

Также в "Слуге народа" заявили, что в ближайшее время в Украине следует ожидать большую кадровую "перезагрузку" государства.