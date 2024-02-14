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У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда розповів, що найближчим часом в Україні слід очікувати на велике кадрове "перезавантаження" держави. Зміни, зокрема, торкнуться й складу українського уряду. 

Таку думку висловив політик в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в Україні

за слова Дунди, у президента якраз планується виступ у Мюнхені. Промова Зеленського стосуватиметься "нової стратегії перемоги України". І, згідно цього закордонного візиту, будуть ухвалюватися рішення про нові кадрові призначення. 

"Президент сказав, що планується велике перезавантаження, з пані Лапутіної все тільки починається. Відповідно, будемо чекати на інші рішення", — сказав Дунда. 

Він додав, що кадрові чистки торкнуться, зокрема, і складу українського уряду. 

Що стосується термінів, то зміни, ймовірно, вже будуть наприкінці лютого. 

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заявку про відставку. Причина такого рішення Лапутіної поки що невідома.

Додамо, напередодні, 8 лютого, Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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