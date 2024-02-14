В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда рассказал, что в ближайшее время в Украине следует ожидать большую кадровую "перезагрузку" государства. Изменения, в частности, коснутся и состава украинского правительства.

Такое мнение высказал политик в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Кадровые изменения в Украине

По словам Дунды, у президента как раз планируется выступление в Мюнхене. Речь Зеленского будет касаться "новой стратегии победы Украины". И, согласно этому заграничному визиту, будут приниматься решения о новых кадровых назначениях.

"Президент сказал, что планируется большая перезагрузка, с госпожи Лапутиной все только начинается. Соответственно, будем ждать других решений", — сказал Дунда.

Он добавил, что кадровые чистки коснутся, в частности, и состава украинского правительства.

Что касается сроков, то изменения, вероятно, уже будут в конце февраля.

Напомним, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявку об отставке. Причина такого решения Лапутиной пока неизвестна.

Добавим, накануне, 8 февраля, Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.