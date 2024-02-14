Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

На минулому тижні розпочалося так зване перезавантаження влади: кадрові зміни, зокрема, торкнулися військового керівництва. Не виключено, що вони стануться й у Кабінеті міністрів України. Адже, зважаючи на воєнний стан, ефективність органу та його керівництва досить низька.

Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чи будуть кадрові зміни в Кабміні

На думку Загороднього, наразі Кабмін та чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль не показують достатньої ефективності в роботі. Це, за словами експерта, ймовірно помічає і сам Зеленський. Тож, існує велика вірогідність того, що кадрові зміни таки торкнуться виконавчого органу влади.

"Пан Шмигаль поводить себе так, ніби в країні взагалі нічого не відбувається. Сподіваюсь, це питання буде вирішено. Я думаю, що і Зеленський це відчуває. Економіка повинна виробляти, в першу чергу, безпеку", — сказав Загородній.

Він додав, що на заміну Шмигаля може прийти чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Принаймні, Федоров щось намагається робити", — сказав експерт.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заявку про відставку. Причина такого рішення Лапутіної поки що невідома.

Додамо, напередодні, 8 лютого, Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.