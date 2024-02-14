Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну arrow
Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

14 лютого 2024 р. 11:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

Text

10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

Text

09:45 Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Text
Новина з відео

08:12 Коли Україні очікувати допомоги від США — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024
Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Text

17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

Text

15:50 Сирському не позаздриш — експерт про кадрові зміни й до чого вони можуть призвести

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст пісні Teresa & Maria незмінний — Jerry Heil назвала причину

Text

11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

Text

10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

Text

09:45 Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Text
Новина з відео

08:12 Коли Україні очікувати допомоги від США — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024
Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Text

17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

Text

15:50 Сирському не позаздриш — експерт про кадрові зміни й до чого вони можуть призвести

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст пісні Teresa & Maria незмінний — Jerry Heil назвала причину

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

На минулому тижні розпочалося так зване перезавантаження влади: кадрові зміни, зокрема, торкнулися військового керівництва. Не виключено, що вони стануться й у Кабінеті міністрів України. Адже, зважаючи на воєнний стан, ефективність органу та його керівництва досить низька. 

Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чи будуть кадрові зміни в Кабміні

На думку Загороднього, наразі Кабмін та чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль не показують достатньої ефективності в роботі. Це, за словами експерта, ймовірно помічає і сам Зеленський. Тож, існує велика вірогідність того, що кадрові зміни таки торкнуться виконавчого органу влади. 

"Пан Шмигаль поводить себе так, ніби в країні взагалі нічого не відбувається. Сподіваюсь, це питання буде вирішено. Я думаю, що і Зеленський це відчуває. Економіка повинна виробляти, в першу чергу, безпеку", — сказав Загородній. 

Він додав, що на заміну Шмигаля може прийти чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Принаймні, Федоров щось намагається робити", — сказав експерт. 

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заявку про відставку. Причина такого рішення Лапутіної поки що невідома.

Додамо, напередодні, 8 лютого, Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:23 В Україні почали стрімко дешевшати електромобілі Tesla — які причини

Новина з фото

11:20 Закупівля продуктів для ЗСУ — НАБУ підтвердило корупційну схему в Міноборони

11:15 Довбик був відсутній на тренуванні Жирони

11:13 Українці мають подати декларації про доходи — коли дедлайн

Text

11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:51 У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 7 лютого

10:50 Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

Новина з відео

10:33 Ізраїль завдав ударів по території Лівану — деталі

10:30 Ворог завів кораблі у пункти базування — яка ситуація з ракетоносіями у Чорному морі

Text

10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

11:23 В Україні почали стрімко дешевшати електромобілі Tesla — які причини

Новина з фото

11:20 Закупівля продуктів для ЗСУ — НАБУ підтвердило корупційну схему в Міноборони

11:15 Довбик був відсутній на тренуванні Жирони

11:13 Українці мають подати декларації про доходи — коли дедлайн

10:51 У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 7 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:50 Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

Новина з відео

10:33 Ізраїль завдав ударів по території Лівану — деталі

10:30 Ворог завів кораблі у пункти базування — яка ситуація з ракетоносіями у Чорному морі

Новина з відео

10:16 Атака ГУР на корабель "Цезар Куніков" — з'явилося відео з місця подій

10:16 ПриватБанк очолив рейтинг-2023 банків за прибутком — скільки заробив

Новина з відео

07:40 Квіти на День закоханих — яка ціна на одеському Привозі

Новина з фото

06:45 В Україні дорожчають бензин та дизпаливо — скільки сьогодні коштує пальне на АЗС

06:40 Ціни на кольорові метали у лютому — скільки коштує 1 кг міді в Україні

06:30 Лютневий Рамштайн — про що Захід цього разу говоритиме з Україною

Новина з фото

05:09 Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали овочі у лютому

13 лютого 2024
Новина з фото

19:01 Штучний інтелект вразив креативом — три цікаві ідеї для святкування Дня закоханих

Новина з фото

15:33 Що подарувати коханій людині на День святого Валентина. ТОП недорогих і оригінальних ідей

Новина з відео

07:40 День закоханих — чи відзначатимуть одесити це свято

06:40 Ціни на чермет в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у лютому

06:30 Олександр Павлюк — що відомо про наступника Сирського

Text

11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

Text

10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

Text

09:45 Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Text
Новина з відео

08:12 Коли Україні очікувати допомоги від США — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024
Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Text

17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

Text

15:50 Сирському не позаздриш — експерт про кадрові зміни й до чого вони можуть призвести

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст пісні Teresa & Maria незмінний — Jerry Heil назвала причину