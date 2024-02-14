Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

На прошлой неделе началась так называемая перезагрузка власти: кадровые изменения, в частности, затронули военное руководство. Не исключено, что они состоятся и в Кабинете министров Украины. Ведь, ввиду военного положения, эффективность органа и его руководства достаточно низкая.

Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний в интервью Новини.LIVE.

Будут ли кадровые изменения в Кабмине

По мнению Загороднего, Кабмин и действующий премьер-министр Денис Шмыгаль пока не показывают достаточной эффективности в работе. Это, по словам эксперта, предположительно замечает и сам Зеленский. Поэтому существует большая вероятность того, что кадровые изменения коснутся исполнительного органа власти.

"Господин Шмыгаль ведет себя так, будто в стране вообще ничего не происходит. Надеюсь, этот вопрос будет решен. Я думаю, что и Зеленский это чувствует. Экономика должна производить, в первую очередь, безопасность", — сказал Загородний.

Он добавил, что на смену Шмыгалю может прийти действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"По крайней мере, Федоров что-то пытается делать", — сказал эксперт.

Напомним, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявку об отставке. Причина такого решения Лапутиной пока неизвестна.

Добавим, накануне, 8 февраля, Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.