Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина arrow
Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

14 февраля 2024 г. 11:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

Text

11:01 Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

Text

10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Text

09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Text
Новость с видео

08:12 Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

13 февраля 2024
Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Text

11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

Text

11:01 Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

Text

10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Text

09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Text
Новость с видео

08:12 Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

13 февраля 2024
Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

На прошлой неделе началась так называемая перезагрузка власти: кадровые изменения, в частности, затронули военное руководство. Не исключено, что они состоятся и в Кабинете министров Украины. Ведь, ввиду военного положения, эффективность органа и его руководства достаточно низкая.

Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний в интервью Новини.LIVE.

Будут ли кадровые изменения в Кабмине

По мнению Загороднего, Кабмин и действующий премьер-министр Денис Шмыгаль пока не показывают достаточной эффективности в работе. Это, по словам эксперта, предположительно замечает и сам Зеленский. Поэтому существует большая вероятность того, что кадровые изменения коснутся исполнительного органа власти.

"Господин Шмыгаль ведет себя так, будто в стране вообще ничего не происходит. Надеюсь, этот вопрос будет решен. Я думаю, что и Зеленский это чувствует. Экономика должна производить, в первую очередь, безопасность", — сказал Загородний.

Он добавил, что на смену Шмыгалю может прийти действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"По крайней мере, Федоров что-то пытается делать", — сказал эксперт.

Напомним, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявку об отставке. Причина такого решения Лапутиной пока неизвестна.

Добавим, накануне, 8 февраля, Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

11:50 Братчук рассказал первые подробности затопления ВДК "Цезарь Куников"

Text

11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

11:37 Оккупанты распространяют слухи о наступлении на Сумскую область — в ГВА отреагировали

11:23 В Украине начали стремительно дешеветь электромобили Tesla — причины

Новость с фото

11:20 Закупка продуктов для ВСУ — НАБУ подтвердило коррупционную схему в Минобороны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:15 Довбик отсутствовал на тренировке Жироны

11:13 Украинцы должны подать декларации о доходах — когда дедлайн

Text

11:01 Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

11:00 Значительная часть одесситов осталась без электроснабжения — где нет света

10:51 В Киеве возросло количество погибших в результате обстрела 7 февраля

Новость с видео

11:50 Братчук рассказал первые подробности затопления ВДК "Цезарь Куников"

11:37 Оккупанты распространяют слухи о наступлении на Сумскую область — в ГВА отреагировали

11:23 В Украине начали стремительно дешеветь электромобили Tesla — причины

Новость с фото

11:20 Закупка продуктов для ВСУ — НАБУ подтвердило коррупционную схему в Минобороны

11:15 Довбик отсутствовал на тренировке Жироны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:13 Украинцы должны подать декларации о доходах — когда дедлайн

11:00 Значительная часть одесситов осталась без электроснабжения — где нет света

10:51 В Киеве возросло количество погибших в результате обстрела 7 февраля

Новость с видео

10:33 Израиль нанес удары по территории Ливана — детали

10:30 Враг завел корабли в пункты базирования — какая ситуация с ракетоносителями в Черном море

Новость с видео

07:40 Цветы на День влюбленных — какая цена на одесском Привозе

Новость с фото

06:45 В Украине дорожают бензин и дизтопливо — сколько сегодня стоит топливо на АЗС

06:40 Цены на цветные металлы в феврале — сколько стоит 1 кг меди в Украине

06:30 Февральский Рамштайн — о чем Запад на этот раз будет говорить с Украиной

Новость с фото

05:09 Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали овощи в феврале

13 февраля 2024
Новость с фото

19:01 Искусственный интеллект поразил креативом — три интересных идеи для празднования Дня влюбленных

Новость с фото

15:33 Что подарить любимому человеку в День святого Валентина. ТОП недорогих и оригинальных идей

Новость с видео

07:40 День влюбленных — будут ли одесситы отмечать этот праздник

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит 1 кг лома в феврале

06:30 Александр Павлюк — что известно о преемнике Сырского

Text

11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

Text

11:01 Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

Text

10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Text

09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Text
Новость с видео

08:12 Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

13 февраля 2024
Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести