Зеленський відвідав позиції ЗСУ поблизу Куп'янська

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових, які стоять на захисті Куп'янського напрямку Харківщини. Глава держави, зокрема, поспілкувався з воїнами 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та вручив їм нагороди.

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Зеленський відвідав Харківщину

Як відомо, Зеленський обговорив з командиром 14 ОМБр важливі питання, що стосуються ситуації на Куп'янському напрямку та потреб військових. Після — поспілкувався з бійцями бригади, подякував їм за захист та вручив нагороди.

"Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!" — сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки через послаблення військової допомоги нашій державі. Він запевнив, що Україна все поверне.

Також президент наголосив, що битва за Авдіївку продовжується. Він подякував усім воїнам, які працюють на оборону, а також усім, хто допомагає бійцям.