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Зеленський відвідав позиції ЗСУ поблизу Куп'янська

Зеленський відвідав позиції ЗСУ поблизу Куп'янська

20 лютого 2024 р. 10:17

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14:24 Кияни вшанували пам'ять полеглих на Майдані

Text

13:44 Скільки ще триватиме розслідування у справі Майдану — у ДБР відповіли

Text

13:01 Справа Майдану — у ДБР розповіли про результати слідства за останні чотири роки

Text

12:21 Плата за вибори — Шмигаль прокоментував смерть Навального

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Text

11:44 Скільки винищувачів може виробляти РФ за рік — експерт назвав цифру

Text

10:59 Гайдай розповів, для чого росіянам Авдіївка та як їм вдалося захопити місто

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10:17 Зеленський відвідав позиції ЗСУ поблизу Куп'янська

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Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових, які стоять на захисті Куп'янського напрямку Харківщини. Глава держави, зокрема, поспілкувався з воїнами 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та вручив їм нагороди. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Зеленський відвідав Харківщину

Як відомо, Зеленський обговорив з командиром 14 ОМБр важливі питання, що стосуються ситуації на Куп'янському напрямку та потреб військових. Після — поспілкувався з бійцями бригади, подякував їм за захист та вручив нагороди. 

"Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!" — сказав глава держави. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки через послаблення військової допомоги нашій державі. Він запевнив, що Україна все поверне. 

Також президент наголосив, що битва за Авдіївку продовжується. Він подякував усім воїнам, які працюють на оборону, а також усім, хто допомагає бійцям.

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15:11 Цигарки до Польщі дронами — на Волині затримали контрабандистів

15:00 Народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра буде мокрий сніг та дощі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:44 Скільки винищувачів може виробляти РФ за рік — експерт назвав цифру

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