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Зеленский посетил позиции ВСУ вблизи Купянска

Зеленский посетил позиции ВСУ вблизи Купянска

20 февраля 2024 г. 10:17

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10:17 Зеленский посетил позиции ВСУ вблизи Купянска

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09:32 РФ не прекращает штурмы на Запорожье — имеют ли оккупанты успехи

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07:57 Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

19 февраля 2024
Text

19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

Text

19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

Text

18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Text

16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

Text

15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

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13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных, стоящих на защите Купянского направления Харьковщины. Глава государства в частности пообщался с воинами 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого и вручил им награды.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Зеленский посетил Харьковщину

Как известно, Зеленский обсудил с командиром 14 ОМБр важные вопросы, касающиеся ситуации на Купянском направлении и военных нужд. После — пообщался с бойцами бригады, поблагодарил их за защиту и вручил награды.

"Благодарю всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!" — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из Авдеевки из-за ослабления военной помощи нашему государству. Он заверил, что Украина все вернет.

Также президент подчеркнул, что битва за Авдеевку продолжается. Он поблагодарил всех воинов, которые работают на оборону, а также всех, кто помогает бойцам.

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