Зеленский посетил позиции ВСУ вблизи Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных, стоящих на защите Купянского направления Харьковщины. Глава государства в частности пообщался с воинами 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого и вручил им награды.

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Зеленский посетил Харьковщину

Как известно, Зеленский обсудил с командиром 14 ОМБр важные вопросы, касающиеся ситуации на Купянском направлении и военных нужд. После — пообщался с бойцами бригады, поблагодарил их за защиту и вручил награды.

"Благодарю всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!" — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из Авдеевки из-за ослабления военной помощи нашему государству. Он заверил, что Украина все вернет.

Также президент подчеркнул, что битва за Авдеевку продолжается. Он поблагодарил всех воинов, которые работают на оборону, а также всех, кто помогает бойцам.