Росіяни вдалися до нових методів на фронті — що почали використовувати

Російські окупанти посилюють свої резерви по усій лінії фронту, деякі підрозділи відводять на відновлення. До того ж ворог вдається до нових методів ведення бойових дій, а саме використовує квадроцикли.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Ситуація на фронті та нова тактика РФ

"По лінії фронту завжди відбувається перекидання. Росіяни посилюють свої резерви, деякі підрозділи відводять на відновлення. Зокрема, це спостерігалося в Авдіївці, де в них відбулося перегрупування. Але й ми теж посилюємо свої лінії оборони", — сказав Лиховій, говорячи про загальну ситуацію на фронті.

Водночас, він додав, що Запорізький напрямок порівняно з іншими став менш навантаженим. Там ворог продовжує невеликі піші штурми, використовуючи при цьому квадроцикли.

Це нова така фішка. Якщо за позавчорашню добу було знищено один квадроцикл, то за вчора, 21 лютого, знищено і пошкоджено 3 квадроцикли", — сказав військовий.

Використання такої техніки Лиховій пов'язує з тим, що квадроцикли самі по собі малошумні та швидкісні.

"Їх швидкість залежить від місцевості та погодних умов. Але, як бачимо, вони знищуються теж дуже добре", — додав Лиховій.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація. За його словами, росіяни перекидають вцілілі підрозділи з Авдіївки.

На Харківщині російські окупанти не полишають спроб захопити населений пункт Синьківка. Крім того, важка ситуація й біля річки Чорний жеребець на Лимано-Куп'янському напрямку.