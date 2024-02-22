РФ не полишає спроб захопити Синьківку — яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

На Харківщині російські окупанти не полишають спроб захопити населений пункт Синьківка. Крім того, важка ситуація й біля річки Чорний жеребець на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це розповів начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Де наступають росіяни

За словами Євлаша, усі спроби РФ захопити Синьківку безуспішні. Однак, паралельно з цим противник активізував свої наступальні дії в районі річки Чорний жеребець на Лимано-Куп'янському напрямку.

"Туди противник стягує свої резерви та намагається активізувати свої наступальні дії з метою закріплення по цьому бар'єрному рубежу", — сказав Євлаш.

Що стосується Бахмутського напрямку, то на цій ділянці фронту, як додав військовий, продовжуються інтенсивні бойові дії в районі часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

"Там противник намагається вийти на Сіверський Донець, зайняти там оборону по рубежу", — сказав Євлаш.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація. За його словами, росіяни перекидають вцілілі підрозділи з Авдіївки.

Тим часом ситуація на східному фланзі фронту у Запорізькій області залишається стабільно напруженою. Зокрема, в район населеного пункту Роботине росіяни кидають на штурми велику кількість піхоти і техніки.