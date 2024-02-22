РФ не оставляет попыток захватить Синьковку — какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

В Харьковской области российские оккупанты не оставляют попыток захватить населенный пункт Синьковка. Кроме того, тяжелая ситуация и у реки Черный жеребец на Лимано-Купянском направлении.

Об этом рассказал начальник прессслужбы восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Где наступают россияне

По словам Евлаша, все попытки РФ захватить Синьковку безуспешны. Однако параллельно с этим противник активизировал свои наступательные действия в районе реки Черный жеребец на Лимано-Купянском направлении.

"Туда противник взимает свои резервы и пытается активизировать свои наступательные действия с целью закрепления по этому барьерному рубежу", — сказал Евлаш.

Что касается Бахмутского направления, то на этом участке фронта, как добавил военный, продолжаются интенсивные боевые действия в районе часового Яра, Клещиевки и Андреевки.

"Там противник пытается выйти на Северский Донец, занять там оборону по рубежу", — сказал Евлаш.

Напомним, экскомандир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация. По его словам, россияне опрокидывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.

Между тем, ситуация на восточном фланге фронта в Запорожской области остается стабильно напряженной. В частности, в район населенного пункта Роботино россияне бросают на штурмы большое количество пехоты и техники.