Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

Российские оккупанты усиливают свои резервы по всей линии фронта, некоторые подразделения отводят на восстановление. К тому же враг прибегает к новым методам ведения боевых действий, а именно использует квадроциклы.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Ситуация на фронте и новая тактика РФ

"По линии фронта всегда происходит перебрасывание. Россияне усиливают свои резервы, некоторые подразделения отводят на восстановление. В частности, это наблюдалось в Авдеевке, где у них произошла перегруппировка. Но и мы тоже усиливаем свои линии обороны", — сказал Лиховой, говоря об общей ситуации на фронте.

В то же время он добавил, что Запорожское направление по сравнению с другими стало менее нагруженным. Там враг продолжает небольшие пешие штурмы, используя при этом квадроциклы.

Это новая фишка. Если за позавчерашние сутки был уничтожен один квадроцикл, то за вчера, 21 февраля, уничтожены и повреждены 3 квадроцикла", — сказал военный.

Использование такой техники Лиховой связывает с тем, что квадроциклы сами по себе малошумны и скоростны.

"Их скорость зависит от местности и погодных условий. Но, как видим, они уничтожаются тоже очень хорошо", — добавил Лиховой.

Напомним, экскомандир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация. По его словам, россияне перебрасывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.

В Харьковской области российские оккупанты не оставляют попыток захватить населенный пункт Синьковка. Кроме того, тяжелая ситуация и у реки Черный жеребец на Лимано-Купянском направлении.