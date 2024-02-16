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РФ готувалась до війни ще з 2008-го — експрем'єр-міністр назвав ключові події

РФ готувалась до війни ще з 2008-го — експрем'єр-міністр назвав ключові події

16 лютого 2024 р. 18:55

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18:55 РФ готувалась до війни ще з 2008-го — експрем'єр-міністр назвав ключові події

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16:10 Останнє відео Навального — що сказав російський опозиціонер перед смертю

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15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

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15:00 Новий законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже внесли

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14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

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14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

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18:55 РФ готувалась до війни ще з 2008-го — експрем'єр-міністр назвав ключові події

Text

18:20 Смерть опозиціонера РФ Навального — якою була реакція Зеленського

Text

17:40 Легалізація медичного канабісу — експерт розвіяв міфи щодо препарату

Text

17:00 Легалізація медичного канабісу в Україні — чи підтримують українці таку ініціативу

Text

16:30 Важливий потенціал України — Столтенберг про передачу F-16

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Останнє відео Навального — що сказав російський опозиціонер перед смертю

Text

15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Text

15:00 Новий законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже внесли

Text

14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

Text

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Колишній премʼєр-міністр Юрій Єхануров вважає, що Росія готувалася до війни з Україною ще з 2008 року. Все розпочиналося з радикальних пропагандитських лозунгів, пізніше передумовою стало обрання в Україні президента Віктора Януковича.

Таку думку висловив політик в інтервʼю на Новини.LIVE.

Війна Росії проти України

"Все починалося в 2008-2009 роках. Почала виходити серія російських книг і лозунги пішли: "Россия встает с колен!", "Рогссия расправляет крылья!". Я читав про це і розумів, що вони готуються", — сказав Єхануров. 

Він також пригадав одну із зустрічей українських філософів з російськими представниками в Лісабоні, під час якої другі сказали, що  завданням Росії є побудова імперії. Це, на думку політика, було натяком на те, що РФ рано чи пізно розпочне війну. 

"Було сказано так: ми розходимось. Тому що наше завдання — побудова імперії, а ви тут про людство говорите", — додав Єхануров. 

Крім того, передумовою до нападу стало обрання в Україні президента Віктора Януковича. Адже, період його перебування при владі значно послабили безпекову ситуацію країни, що дозволило військам РФ вступити у війну. 

"На український народ обрав Януковича, бо він наобіцяв багато. Таким чином почався демонтаж українських Збройних Сил і все, що стосується системи безпеки. І потім ми отямилися в 2014 році", — сказав Єхануров. 

Нагадаємо, в ГУР попередили про намагання РФ розірвати Україну зсередини.

Додамо, днями американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. У розмові глава Кремля видав брехливі тези про війну з Україною, історію та українців. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відреагували на цю зустріч і заявили, що РФ таким чином намагається поширювати свою ІПСО іноземному суспільству. 

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18:45 Учитель року-2024 — хто став переможцем на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:37 П'яні польські страйкарі розвернули автовоз з машинами для ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

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