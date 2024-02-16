РФ готувалась до війни ще з 2008-го — експрем'єр-міністр назвав ключові події

Колишній премʼєр-міністр Юрій Єхануров вважає, що Росія готувалася до війни з Україною ще з 2008 року. Все розпочиналося з радикальних пропагандитських лозунгів, пізніше передумовою стало обрання в Україні президента Віктора Януковича.

Таку думку висловив політик в інтервʼю на Новини.LIVE.

Війна Росії проти України

"Все починалося в 2008-2009 роках. Почала виходити серія російських книг і лозунги пішли: "Россия встает с колен!", "Рогссия расправляет крылья!". Я читав про це і розумів, що вони готуються", — сказав Єхануров.

Він також пригадав одну із зустрічей українських філософів з російськими представниками в Лісабоні, під час якої другі сказали, що завданням Росії є побудова імперії. Це, на думку політика, було натяком на те, що РФ рано чи пізно розпочне війну.

"Було сказано так: ми розходимось. Тому що наше завдання — побудова імперії, а ви тут про людство говорите", — додав Єхануров.

Крім того, передумовою до нападу стало обрання в Україні президента Віктора Януковича. Адже, період його перебування при владі значно послабили безпекову ситуацію країни, що дозволило військам РФ вступити у війну.

"На український народ обрав Януковича, бо він наобіцяв багато. Таким чином почався демонтаж українських Збройних Сил і все, що стосується системи безпеки. І потім ми отямилися в 2014 році", — сказав Єхануров.

Нагадаємо, в ГУР попередили про намагання РФ розірвати Україну зсередини.

Додамо, днями американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. У розмові глава Кремля видав брехливі тези про війну з Україною, історію та українців. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відреагували на цю зустріч і заявили, що РФ таким чином намагається поширювати свою ІПСО іноземному суспільству.