РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

Бывший премьер-министр Юрий Ехануров считает, что Россия готовилась к войне с Украиной еще с 2008 года. Все начиналось с радикальных пропагандитских лозунгов, позже предпосылкой стало избрание в Украине президента Виктора Януковича.

Такое мнение высказал политик в интервью на Новини.LIVE.

Война России против Украины

"Все начиналось в 2008-2009 годах. Начала выходить серия российских книг и лозунги пошли: "Россия встает с колен!", "Рогсия расправляет крылья!". Я читал об этом и понимал, что они готовятся", — сказал Ехануров.

Он также вспомнил одну из встреч украинских философов с российскими представителями в Лиссабоне, во время которой вторые сказали, что задачей России является построение империи. Это, по мнению политика, было намеком на то, что РФ рано или поздно начнет войну.

"Было сказано так: мы расходимся. Потому что наша задача — построение империи, а вы здесь о человечестве говорите", — добавил Ехануров.

Кроме того, предпосылкой к нападению стало избрание в Украине президента Виктора Януковича. Ведь период его пребывания у власти значительно ослабил ситуацию безопасности страны, что позволило войскам РФ вступить в войну.

"На украинский народ избрал Януковича, потому что он наобещал много. Таким образом начался демонтаж украинских Вооруженных Сил и все, что касается системы безопасности. И потом мы пришли в себя в 2014 году", — сказал Ехануров.

Напомним, в ГУР предупредили о попытке РФ разорвать Украину изнутри.

На днях американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. В разговоре глава Кремля издал лживые тезисы о войне с Украиной, истории и украинцах. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отреагировали на встречу и заявили, что РФ таким образом пытается распространять свою ИПСО иностранному обществу.