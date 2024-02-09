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У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

09 лютого 2024 р. 16:20

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15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

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13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

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12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Text

11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

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Американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. У розмові глава Кремля видав брехливі тези про війну з Україною, історію та українців. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відреагували на цю зустріч і заявили, що РФ таким чином намагається поширювати свою ІПСО іноземному суспільству. 

Про це розповів представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. 

Що сказали в ГУР про інтерв'ю Путіна

Перш за все, як зазначив Юсов, інтерв'ю Путіна журналісту Карлсону — це такий собі спосіб впливу та прагнення поширити російську ІПСО жителям європейського світу, які є цільовою аудиторією цього матеріалу. 

"Безумовно, це захід впливу, це інформаційно-психологічна спеціальна операція. Так, російська операція, тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю — це вільний Західний світ", — сказав Юсов. 

І додав, що диктатор РФ традиційно хоче переконати Захід у своїй непричетності до війни з Україною, поширити брехливі наративи і пропаганду. Крім того, у Кремлі готові витрачати на це шалені кошти. 

Однак, такі кроки все одно не допомогли Путіну досягти якогось глобального результату. Про це принаймні свідчать оцінки провідних експертів. 

"Нічого нового ми там не почули. В Україні є поширений термін, коли в кожному місті є якісь особливі люди, їх часто називають міськими божевільними. Ось тут геополітичний божевільний", — сказали в розвідці. 

Нагадаємо, на інтерв'ю диктатора Путіна відреагували українські політики та журналісти. 

Також ми писали, під час інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези. Їхня розмова не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами, які мало потрапляли на перші сторінки.

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16:15 Лубінець взяв на свій контроль розслідування смерті мобілізованого з Одещини

16:04 Матвієнко може перейти із Шахтаря у відомий німецький клуб

15:45 Поліцейські викрили наркотичну лабораторію на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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