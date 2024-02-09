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В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

9 февраля 2024 г. 16:20

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16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

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12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

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12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

Text

11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. В разговоре глава Кремля издал лживые тезисы о войне с Украиной, истории и украинцах. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отреагировали на эту встречу и заявили, что РФ таким образом пытается распространять свою ИПСО иностранному обществу.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Что сказали в ГУР об интервью Путина

Прежде всего, как отметил Юсов, интервью Путина журналисту Карлсону — это некий способ влияния и стремление распространить российскую ИПСО жителям европейского мира, которые являются целевой аудиторией этого материала.

"Безусловно, это мера влияния, это информационно-психологическая специальная операция. Да, российская операция, потому что целевая аудитория этого интервью — это свободный Западный мир", — сказал Юсов.

И добавил, что диктатор РФ традиционно хочет убедить Запад в своей непричастности к войне с Украиной, распространить лживые нарративы и пропаганду. Кроме того, в Кремле готовы тратить на это сумасшедшие средства.

Однако такие шаги все равно не помогли Путину достичь какого-то глобального результата. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют оценки ведущих экспертов.

"Ничего нового мы там не услышали. В Украине есть распространенный термин, когда в каждом городе есть какие-то особенные люди, их часто называют городскими сумасшедшими. Вот здесь геополитический сумасшедший", — сказали в разведке.

Напомним, на интервью диктатора Путина отреагировали украинские политики и журналисты.

Также мы писали, что во время интервью американскому ведущему Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин не сказал ничего нового и повторял "заезженные" тезисы. Их разговор не стал сенсацией для западных СМИ, ведь издания ограничились небольшими материалами, мало попадавшими на первые страницы.

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