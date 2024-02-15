У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

Війна в Україні триває не лише безпосередньо на полі бою, але й в інформаційному просторі. У 2024-му РФ використовуватиме нові методи пропаганди. Зокрема, найбільше ворог маніпулюватиме на темах про мобілізацію та корупцію.

Про це представник Служби безпеки України Олександр Мельниченко розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Як РФ маніпулює в інформаційному просторі

Як пояснив Мельниченко, спецслужби РФ постійно проводять моніторинг українського інформаційного поля й виявляють теми, які можуть викликати резонанс в суспільстві. Їх мета — поширити панічні настрої, дискредитувати вище військово-політичне керівництво тощо.

"Потім масштабують вказані негативні моменти. От саме це масштабування — це один із елементів їх роботи", — сказав Мельниченко.

Крім того, він додав, що не слід забувати й про ботоферми. Тобто, як пояснює, масове використання фейкових облікових записів під виглядом українських громадян, які коментують події з вигідного для РФ боку. Серед таких агентів, за словами Мельниченка, є й значна частина українців.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України оголосили про початок активної фази інформаційної операції Росії під назвою "Перун". Окупанти прагнуть виправдати збройну агресію в Україні та показати ситуацію зі сторони вигідної Кремлю.

Також у розвідці розповіли, як Україна бореться з дезінформаційними пропагандистськими атаками РФ.