В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

Война в Украине идет не только непосредственно на поле боя, но и в информационном пространстве. В 2024-м РФ будет использовать новые методы пропаганды. В частности, больше всего враг будет манипулировать на темах о мобилизации и коррупции.

Об этом представитель Службы безопасности Украины Александр Мельниченко рассказал журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Как РФ манипулирует в информационном пространстве

Как объяснил Мельниченко, спецслужбы РФ постоянно проводят мониторинг украинского информационного поля и выявляют темы, которые могут вызвать резонанс в обществе. Их цель — распространить панические настроения, дискредитировать высшее военно-политическое руководство и т.д.

"Потом масштабируют указанные негативные моменты. Вот именно это масштабирование — один из элементов их работы", — сказал Мельниченко.

Кроме того, он добавил, что не следует забывать и о ботофермах. То есть, как объясняет, массовое использование фейковых учетных записей под видом украинских граждан, комментирующих события с выгодной для РФ стороны. Среди таких агентов, по словам Мельниченко, есть и значительная часть украинцев.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины объявили о начале активной фазы информационной операции России под названием "Перун". Оккупанты стремятся оправдать вооруженную агрессию в Украине и показать ситуацию со стороны выгодной Кремлю.

Также в разведке рассказали, как Украина борется с дезинформационными пропагандистскими атаками РФ.