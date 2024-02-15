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В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

15 февраля 2024 г. 17:20

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17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

Text

16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

Text

16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

Text

14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

Text

13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

Text

12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

Text

12:00 Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

Text

11:10 На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

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Война в Украине идет не только непосредственно на поле боя, но и в информационном пространстве. В 2024-м РФ будет использовать новые методы пропаганды. В частности, больше всего враг будет манипулировать на темах о мобилизации и коррупции.

Об этом представитель Службы безопасности Украины Александр Мельниченко рассказал журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Как РФ манипулирует в информационном пространстве

Как объяснил Мельниченко, спецслужбы РФ постоянно проводят мониторинг украинского информационного поля и выявляют темы, которые могут вызвать резонанс в обществе. Их цель — распространить панические настроения, дискредитировать высшее военно-политическое руководство и т.д.

"Потом масштабируют указанные негативные моменты. Вот именно это масштабирование — один из элементов их работы", — сказал Мельниченко.

Кроме того, он добавил, что не следует забывать и о ботофермах. То есть, как объясняет, массовое использование фейковых учетных записей под видом украинских граждан, комментирующих события с выгодной для РФ стороны. Среди таких агентов, по словам Мельниченко, есть и значительная часть украинцев.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины объявили о начале активной фазы информационной операции России под названием "Перун". Оккупанты стремятся оправдать вооруженную агрессию в Украине и показать ситуацию со стороны выгодной Кремлю.

Также в разведке рассказали, как Украина борется с дезинформационными пропагандистскими атаками РФ.

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14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

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