Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Чого очікувати від нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, як відбувається боротьба з російськими ДРГ в Україні та як спецоперації СБУ зривають плани ворога? Ці та інші теми обговорює генерал-майор запасу СБУ, заступник Голови СБУ (2014-2015) разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.
Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.
Сирський на новій посаді — яких змін очікувати на фронті
В ефірі обговорюють такі теми:
- Призначення Сирського: чого чекати від нового головкома ЗСУ та чи будуть зміни на фронті?
- Що не так з мобілізацією в Україні?
- Як успішні операції СБУ в російських тилах можуть зірвати посівну кампанію ворога?
- Боротьба з російськими ДРГ в Україні.
- Агенти РФ в наших спецслужбах.
Нагадаємо, ми писали про те, хто такий Олександр Сирський та що відомо про його російське минуле.Також розповідали про можливі причини звільнення Валерія Залужного.