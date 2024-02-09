Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Чого очікувати від нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, як відбувається боротьба з російськими ДРГ в Україні та як спецоперації СБУ зривають плани ворога? Ці та інші теми обговорює генерал-майор запасу СБУ, заступник Голови СБУ (2014-2015) разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.

Сирський на новій посаді — яких змін очікувати на фронті

В ефірі обговорюють такі теми:

Призначення Сирського: чого чекати від нового головкома ЗСУ та чи будуть зміни на фронті?

Що не так з мобілізацією в Україні?

Як успішні операції СБУ в російських тилах можуть зірвати посівну кампанію ворога?

Боротьба з російськими ДРГ в Україні.

Агенти РФ в наших спецслужбах.

Нагадаємо, ми писали про те, хто такий Олександр Сирський та що відомо про його російське минуле.Також розповідали про можливі причини звільнення Валерія Залужного.