Назначение Сырского, мобилизация в Украине и борьба с вражескими ДРГ — эфир Новини.LIVE

Чего ждать от нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, как происходит борьба с российскими ДРГ в Украине и как спецоперации СБУ срывают планы врага? Эти и другие темы обсуждает генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 по ссылке Новини.LIVE.

Сырский на новой должности — каких изменений ожидать на фронте

В эфире обсуждают следующие темы:

Назначение Сырского: чего ждать от нового главкома ВСУ и будут ли изменения на фронте?

Что не так с мобилизацией в Украине?

Как успешные операции СБУ в российских тылах могут сорвать посевную кампанию противника?

Борьба с русскими ДРГ в Украине.

Агенты РФ в наших спецслужбах.

Напомним, мы писали о том, кто такой Александр Сырский и что известно о его российском прошлом. Также рассказывали о возможных причинах увольнения Валерия Залужного.