Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники атакували низку міст України ракетами у середу, 7 лютого. А Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE. Прямий ефір можна переглянути о 19:50 за посиланням.

Про що ефір

У новому випуску Просто Новини ведучий Вадим Ярошенко розповість про наслідки ранкової ракетної атаки росіян по Україні. Також поговорить про законопроєкт щодо мобілізації, який в першому читанні ухвалили депутати Верховної Ради.

Крім того, під час ефіру подискутують, чи має припиняти роботу громадський транспорт під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного обстрілу РФ у середу, 7 лютого, на зупинках громадського транспорту в Києві утворилися великі черги. Він, як відомо, не працює у момент повітряної тривоги, але кияни намагалися будь-яким способом дістатися роботи. Тож кореспондент Новини.LIVE запитав думку містян, чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що у середу, 7 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами Слобідський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, інформація про загиблих наразі відсутня.