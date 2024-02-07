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Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

07 лютого 2024 р. 19:45

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19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

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19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

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18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

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17:20 Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

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16:40 Чи можливі переговори між РФ та Україною у 2024-му — дипломат відповів

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16:00 Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

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15:00 Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію й що для цього потрібно — військовий відповів

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14:12 Нова тактика чи агонія Росії — Ігнат розповів особливості ранкової масованої атаки

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13:35 Данілов прокоментував скандал щодо стеження за журналістами Bihus.Info

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19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

Text

19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

Text

18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

Text

17:20 Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

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Text

16:40 Чи можливі переговори між РФ та Україною у 2024-му — дипломат відповів

Text

16:00 Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

Text

15:00 Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію й що для цього потрібно — військовий відповів

Text

14:12 Нова тактика чи агонія Росії — Ігнат розповів особливості ранкової масованої атаки

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13:35 Данілов прокоментував скандал щодо стеження за журналістами Bihus.Info

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Російські загарбники атакували низку міст України ракетами у середу, 7 лютого. А Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE. Прямий ефір можна переглянути о 19:50 за посиланням.

Про що ефір

У новому випуску Просто Новини ведучий Вадим Ярошенко розповість про наслідки ранкової ракетної атаки росіян по Україні. Також поговорить про законопроєкт щодо мобілізації, який в першому читанні ухвалили депутати Верховної Ради.

Крім того, під час ефіру подискутують, чи має припиняти роботу громадський транспорт під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного обстрілу РФ у середу, 7 лютого, на зупинках громадського транспорту в Києві утворилися великі черги. Він, як відомо, не працює у момент повітряної тривоги, але кияни намагалися будь-яким способом дістатися роботи. Тож кореспондент Новини.LIVE запитав думку містян, чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що у середу, 7 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами Слобідський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, інформація про загиблих наразі відсутня. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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