Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики атаковали несколько городов Украины ракетами в среду, 7 февраля. А Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE. Прямой эфир можно посмотреть в 19:50 по ссылке.

О чем эфир

В новом выпуске Просто Новини ведущий Вадим Ярошенко расскажет о последствиях утренней ракетной атаки россиян по Украине. Также поговорит о законопроекте по мобилизации, который в первом чтении приняли депутаты Верховной Рады.

Кроме того, в эфире подискутируют, должен ли прекращать работу общественный транспорт во время воздушной тревоги.

Напомним, что во время массированных ракетных обстрелов РФ в среду, 7 февраля, на остановках общественного транспорта в Киеве образовались большие очереди. Он, как известно, не работает в момент воздушной тревоги, но киевляне пытались любым способом добраться до работы. Корреспондент Новини.LIVE спросил мнение горожан, должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что в среду, 7 февраля, российские оккупанты обстреляли ракетами Слободской район Харькова. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует.