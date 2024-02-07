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Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024 г. 19:45

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19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

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19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

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18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

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17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

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16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

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16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

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15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

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14:12 Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

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13:35 Данилов прокомментировал скандал по слежке за журналистами Bihus.Info

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19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Text

16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

Text

15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

Text

14:12 Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

Text

13:35 Данилов прокомментировал скандал по слежке за журналистами Bihus.Info

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Российские захватчики атаковали несколько городов Украины ракетами в среду, 7 февраля. А Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE. Прямой эфир можно посмотреть в 19:50 по ссылке.

О чем эфир

В новом выпуске Просто Новини ведущий Вадим Ярошенко расскажет о последствиях утренней ракетной атаки россиян по Украине. Также поговорит о законопроекте по мобилизации, который в первом чтении приняли депутаты Верховной Рады.

Кроме того, в эфире подискутируют, должен ли прекращать работу общественный транспорт во время воздушной тревоги.

Напомним, что во время массированных ракетных обстрелов РФ в среду, 7 февраля, на остановках общественного транспорта в Киеве образовались большие очереди. Он, как известно, не работает в момент воздушной тревоги, но киевляне пытались любым способом добраться до работы. Корреспондент Новини.LIVE спросил мнение горожан, должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что в среду, 7 февраля, российские оккупанты обстреляли ракетами Слободской район Харькова. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует.

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