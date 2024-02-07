Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

Під час масованого ракетного обстрілу РФ у середу, 7 лютого, на зупинках громадського транспорту в Києві утворилися великі черги. Він, як відомо, не працює у момент повітряної тривоги, але кияни намагалися будь-яким способом дістатися роботи.

Чи потрібно запускати автобуси, тролейбуси і наземне метро під час повітряної тривоги — дізнавався у містян журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги

Так, переважна більшість киян ствердно відповіли на питання. Мешканці столиці вважають, що людей не потрібно обмежувати у праві на користування громадським транспортом. Мовляв, кожен самостійно несе відповідальність за своє життя.

"Я вважаю, що так. Кожен вирішує для себе сам. Якщо комусь потрібно терміново, то він, напевно, скористається, якщо ні — буде десь в укритті. На мою думку, не можна обмежувати право людини на свій вибір".

"Напевно, треба запускати який транспорт, але щоб він був рідко".

"Хай комунальний транспорт не буде ходити, а комерційний, щоб люди вже платити якусь копійку: меншу, ніж таксі, але більшу, ніж місцевий".

Решта скептично поставилися до такого. Кажуть, це небезпечно і краще перечекати загрозу в укритті.

"Мабуть, ні. Тому що це небезпечно".

Нагадаємо, вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.

За офіційними даними, у небі над Києвом було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Від атаки найбільше постраждав Голосіївський район столиці: житлова багатоповерхівка та СТО із десятками машин.

Додамо, внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.