Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Во время массированного ракетного обстрела РФ в среду, 7 февраля, на остановках общественного транспорта в Киеве образовались большие очереди. Он, как известно, не работает в момент воздушной тревоги, но киевляне пытались любым способом добраться до работы.

Нужно ли запускать автобусы, троллейбусы и наземное метро во время воздушной тревоги — узнавал у горожан журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги

Так, подавляющее большинство киевлян утвердительно ответили на вопрос. Жители столицы считают, что людей не нужно ограничивать в праве на пользование общественным транспортом. Мол, каждый самостоятельно несет ответственность за свою жизнь.

"Я считаю, что да. Каждый решает для себя сам. Если кому-то нужно срочно, то он, наверное, воспользуется, если нет — будет где-то в укрытии. По моему мнению, нельзя ограничивать право человека в своем выборе".

"Наверное, надо запускать какой-нибудь транспорт, но чтобы он был редко".

"Пусть коммунальный транспорт не будет ходить, а коммерческий, чтобы люди уже платить какую-то копейку: меньше, чем такси, но больше, чем местный".

Остальные скептически отнеслись к такому. Говорят, это опасно и лучше переждать угрозу в укрытии.

"Видимо, нет. Потому что это опасно".

Напомним, утром в среду 7 февраля РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Основной удар пришелся на столицу.

По официальным данным, в небе над Киевом было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. От атаки больше пострадал Голосеевский район столицы: жилая многоэтажка и СТО с десятками машин.

Добавим, в

результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли.