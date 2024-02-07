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РФ атакувала Харків ракетами С-300 — які наслідки обстрілів

РФ атакувала Харків ракетами С-300 — які наслідки обстрілів

07 лютого 2024 р. 12:00

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10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

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У середу, 7 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами Україну. Під прицілом був і Харків, а саме Слобідський район міста. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, інформація про загиблих наразі відсутня. 

Про це повідомив депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук в ефірі телеканалу Еспресо. 

Які наслідки обстрілу РФ в Харкові

Зазначається, що окупанти атакували Харків близько 06:00, ворог випустив по місту чотири ракети типу С-300. 

Як повідомляли у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок обстрілу в Слобідському районі зазнали пошкоджень будівлі та приміщення цивільних підприємств. Також постраждали троє людей: 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років. Усі вони — працівники підприємств. Медики надали потерпілим медичну допомогу на місці. 

"Це район, який тягнеться від центру міста і на південь, схід. Важко сказати, де саме влучили, бо це досить великий район", — додав Ткачук. 

Крім того, як розповів Богдан Ткачук, ще один вибух мешканці чули о 07:00. Однак, інформації про наслідки поки немає. 

Нагадаємо, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві

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10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

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