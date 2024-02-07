РФ атаковала Харьков ракетами С-300 — какие последствия обстрелов

В среду, 7 февраля, российские оккупанты обстреляли ракетами Украину. Под прицелом находился и Харьков, а именно Слободской район города. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует.

Об этом сообщил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук в эфире телеканала Эспрессо.

Какие последствия обстрела РФ в Харькове

Отмечается, что оккупанты атаковали Харьков около 06:00, враг выпустил по городу четыре ракеты типа С-300.

Как сообщали в Харьковской областной прокуратуре, в результате обстрела в Слободском районе получили повреждения здания и помещения гражданских предприятий. Также пострадали три человека: 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все они — работники предприятий. Медики предоставили пострадавшим медицинскую помощь на месте.

"Это район, который тянется от центра города и на юг, восток. Трудно сказать, где именно попали, потому что это достаточно большой район", — добавил Ткачук.

Кроме того, как рассказал Богдан Ткачук, еще один взрыв жители слышали в 07:00. Однако информации о последствиях пока нет.

Напомним, по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Харьковской области. По предварительной информации, россияне нанесли удар крылатыми ракетами. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Кроме того, взрывы раздавались в Николаевской и Львовской областях, а также в Киеве.