Легітимність під загрозою — нардеп пояснив, чи припиняться повноваження Зеленського без виборів

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що під час зустрічі фракції "Слуга народу" з Володимиром Зеленським учасники обговорювали питання легітимності президента. Щодо цього ведуться дискусії й з іноземними партнерами. Однак, усі розуміють, що провести вибори в умовах війни неможливо.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли будуть вибори в Україні

За словами Камельчука, питання легітимності президента вже давно обговорюють в Засобах масової інформації, ведуться також дискусії й з міжнародними партнерами.

Водночас, як заявив сам Зеленський під час зустрічі з нардепами фракції "Слуга народу", провести вибори в умовах війни неможливо. Тож, глава держави залишатиметься легітимним до настання перемоги.

"Усі міжнародні партнери чітко розуміють, що в процесі війни вибори провести неможливо, тому від них є повна підтримка легітимності існуючої влади", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше у "Слузі народу" заявили, що найближчим часом в Україні слід очікувати на велике кадрове "перезавантаження" держави.