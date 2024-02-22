Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что во время встречи фракции "Слуга народа" с Владимиром Зеленским участники обсуждали вопросы легитимности президента. В этом отношении ведутся дискуссии и с иностранными партнерами. Однако все понимают, что провести выборы в условиях войны невозможно.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда будут выборы в Украине

По словам Камельчука, вопросы легитимности президента уже давно обсуждают в Средствах массовой информации, ведутся также дискуссии и с международными партнерами.

В то же время, как заявил Зеленский во время встречи с нардепами фракции "Слуга народа", провести выборы в условиях войны невозможно. Глава государства будет оставаться легитимным до наступления победы.

"Все международные партнеры четко понимают, что в ходе войны выборы провести невозможно, поэтому от них есть полная поддержка легитимности существующей власти", — сказал Камельчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что в ближайшее время в Украине следует ожидать большой кадровой "перезагрузки" государства.