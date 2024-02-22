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Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

22 февраля 2024 г. 11:43

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11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

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11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

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11:01 РФ не оставляет попыток захватить Синьковку — какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

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10:22 В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

Text

07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

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Новость с видео

22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

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18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

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Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что во время встречи фракции "Слуга народа" с Владимиром Зеленским участники обсуждали вопросы легитимности президента. В этом отношении ведутся дискуссии и с иностранными партнерами. Однако все понимают, что провести выборы в условиях войны невозможно.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда будут выборы в Украине

По словам Камельчука, вопросы легитимности президента уже давно обсуждают в Средствах массовой информации, ведутся также дискуссии и с международными партнерами.

В то же время, как заявил Зеленский во время встречи с нардепами фракции "Слуга народа", провести выборы в условиях войны невозможно. Глава государства будет оставаться легитимным до наступления победы.

"Все международные партнеры четко понимают, что в ходе войны выборы провести невозможно, поэтому от них есть полная поддержка легитимности существующей власти", — сказал Камельчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что в ближайшее время в Украине следует ожидать большой кадровой "перезагрузки" государства.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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