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FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

23 лютого 2024 р. 17:41

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18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Text

17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Text

16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

Text

15:43 Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться

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Іноземні розробники розпочали оснащувати FPV-дрони технологіями штучного інтелекту. У той же час, росіяни на полі бою вже застосовують таке озброєння, яке саме по собі є небезпечним, оскільки його практично неможливо виявити за допомогою засобів радіоелетронної боротьби. 

Про це розповів голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук. 

Чим небезпечні FPV-дрони зі штучним інтелектом

Арахамія зазначив, що якщо на початку повномасштабної війни  FPV-дрони були в обмеженій кількості, то зараз один такий може вражати конкретну ціль. 

Особливо, за його словами, стають небезпечні безпілотники такого типу, які оснащені технологіями штучного інтелекту. Все тому, що їх практично неможливо розпізнати а допомогою засобів радіоелетронної боротьби. Нардеп наголосив, що такі вже використовують росіяни. 

"Це нова війна, на яку ніхто не розраховував. А зараз, коли вони почали вже тестувати зі штучним інтелектом, то навіть РЕБи не будуть працювати. Бо він підлітає до впливу РЕБу, потім ідентифікує візуально, що це може бути ціль і він оптичною навігацією сам вже її досягає", — сказав Арахамія. 

Водночас, він додав, що наразі Україна працює спільно з Європою над стартами, щоб протидіяти таким діям на фронті. 

Нагадаємо, FPV-дрони — це важлива та необхідна техніка на фронті, ефективність якої складно переоцінити. Таке озброєння допомагає не лише виводити з ладу ворожу техніку та зупиняти противника, але й рятує життя українських захисників. 

Впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

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18:57 На Харківщині судили чоловіка, який обкрадав підприємства після обстрілів

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18:49 Боєць 3 ОШБр показав моторошні кадри найжорсткіших боїв за Авдіївку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45 Здавала позиціїї ЗСУ — В Одесі судитимуть коригувальницю

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17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

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16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

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