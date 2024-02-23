FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Іноземні розробники розпочали оснащувати FPV-дрони технологіями штучного інтелекту. У той же час, росіяни на полі бою вже застосовують таке озброєння, яке саме по собі є небезпечним, оскільки його практично неможливо виявити за допомогою засобів радіоелетронної боротьби.

Про це розповів голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Чим небезпечні FPV-дрони зі штучним інтелектом

Арахамія зазначив, що якщо на початку повномасштабної війни FPV-дрони були в обмеженій кількості, то зараз один такий може вражати конкретну ціль.

Особливо, за його словами, стають небезпечні безпілотники такого типу, які оснащені технологіями штучного інтелекту. Все тому, що їх практично неможливо розпізнати а допомогою засобів радіоелетронної боротьби. Нардеп наголосив, що такі вже використовують росіяни.

"Це нова війна, на яку ніхто не розраховував. А зараз, коли вони почали вже тестувати зі штучним інтелектом, то навіть РЕБи не будуть працювати. Бо він підлітає до впливу РЕБу, потім ідентифікує візуально, що це може бути ціль і він оптичною навігацією сам вже її досягає", — сказав Арахамія.

Водночас, він додав, що наразі Україна працює спільно з Європою над стартами, щоб протидіяти таким діям на фронті.

Нагадаємо, FPV-дрони — це важлива та необхідна техніка на фронті, ефективність якої складно переоцінити. Таке озброєння допомагає не лише виводити з ладу ворожу техніку та зупиняти противника, але й рятує життя українських захисників.

Впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.