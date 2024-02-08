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Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

08 лютого 2024 р. 15:00

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15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

Text

14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

Text

13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

Text

12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

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11:00 Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

Text

10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

Text

09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

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FPV-дрони — це важлива та необхідна техніка на фронті, ефективність якої складно переоцінити. Таке озброєння допомагає не лише виводити з ладу ворожу техніку та зупиняти противника, але й рятує життя українських захисників. 

Про важливість FPV-дронів розповів командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бойовий аеророзвідник Микола Волохов в інтерв'ю Олесі Бацман. 

Для чого потрібні FPV-дрони на фронті

Як розповів військовий, основною перевагою FPV-дронів є те, що вони не коштують захмарних коштів, порівняно з іншим озброєнням. Для того, щоб одним таким апаратом знищити, до прикладу, одну одиницю важкої техніки це потребує неабиякої майстерності. 

В інших випадках, як додав Волохов, FPV-дроном можна з легкістю підбити та вивести з ладу російський танк чи бронемашину. 

"Так може статися, що екіпаж його може покинути і буде комфортно взяти його або як трофей, якщо є така можливість, або знищити остаточно", — сказав Волохов. 

Крім того, що не менш важливо, такого виду безпілотники допомагають зупинити штурм противника і тим самим врятувати життя своїх побратимів. 

"Тому, FPV-дрони — це сверхефективно", — наголосив Волохов. 

Нагадаємо, Україна закуповуватиме дрони через систему Prozorro.

Додамо, пілотів FPV-дрона запрошує на роботу 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов". Серед обов'язків майбутнього фахівця — пілотування, налаштування, збірка та ремонт FPV-дронів. Натомість бригада пропонує офіційну мобілізацію або контракт, переведення з інших підрозділів та доплату за перебування в зоні бойових дій.

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15:47 Барселона хоче засудити скандальний російський клуб

15:46 В Україні запрацює електронний військовий квиток — в Мінцифрі розповіли деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:40 З Одеси вийшло перше судно з гуманітарною пшеницею

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14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

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13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

Text

12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

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