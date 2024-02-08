Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

FPV-дрони — це важлива та необхідна техніка на фронті, ефективність якої складно переоцінити. Таке озброєння допомагає не лише виводити з ладу ворожу техніку та зупиняти противника, але й рятує життя українських захисників.

Про важливість FPV-дронів розповів командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бойовий аеророзвідник Микола Волохов в інтерв'ю Олесі Бацман.

Для чого потрібні FPV-дрони на фронті

Як розповів військовий, основною перевагою FPV-дронів є те, що вони не коштують захмарних коштів, порівняно з іншим озброєнням. Для того, щоб одним таким апаратом знищити, до прикладу, одну одиницю важкої техніки це потребує неабиякої майстерності.

В інших випадках, як додав Волохов, FPV-дроном можна з легкістю підбити та вивести з ладу російський танк чи бронемашину.

"Так може статися, що екіпаж його може покинути і буде комфортно взяти його або як трофей, якщо є така можливість, або знищити остаточно", — сказав Волохов.

Крім того, що не менш важливо, такого виду безпілотники допомагають зупинити штурм противника і тим самим врятувати життя своїх побратимів.

"Тому, FPV-дрони — це сверхефективно", — наголосив Волохов.

Нагадаємо, Україна закуповуватиме дрони через систему Prozorro.

Додамо, пілотів FPV-дрона запрошує на роботу 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов". Серед обов'язків майбутнього фахівця — пілотування, налаштування, збірка та ремонт FPV-дронів. Натомість бригада пропонує офіційну мобілізацію або контракт, переведення з інших підрозділів та доплату за перебування в зоні бойових дій.