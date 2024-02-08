Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

FPV-дроны — это важная и необходимая техника на фронте, эффективность которой сложно переоценить. Такое вооружение помогает не только выводить из строя вражескую технику и останавливать противника, но спасает жизнь украинских защитников.

О важности FPV-дронов рассказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, боевой аэроразведчик Николай Волохов в интервью Алесе Бацман.

Для чего нужны FPV-дроны на фронте

Как рассказал военный, основным преимуществом FPV-дронов является то, что они не стоят заоблачных средств по сравнению с другим вооружением. Для того чтобы одним таким аппаратом уничтожить, к примеру, одну единицу тяжелой техники это требует незаурядного мастерства.

В других случаях, как добавил Волохов, FPV-дроном можно легко подбить и вывести из строя российский танк или бронемашину.

"Так может случиться, что экипаж его может покинуть и будет комфортно взять его или как трофей, если есть такая возможность, или уничтожить окончательно", — сказал Волохов.

Кроме того, что не менее важно, такого вида беспилотники помогают остановить штурм противника и тем самым спасти жизнь своих побратимов.

"Поэтому, FPV-дроны — это сверхэффективно", — подчеркнул Волохов.

Напомним, Украина будет закупать дроны через систему Prozorro.

Добавим, пилотов FPV-дрона приглашает на работу 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов". Среди обязанностей будущего специалиста — пилотирование, настройка, сборка и ремонт FPV-дронов. Бригада предлагает официальную мобилизацию или контракт, перевод из других подразделений и доплату за пребывание в зоне боевых действий.